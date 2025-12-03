Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Amasya’da kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 tutuklama

Amasya’da kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 tutuklama

23:003/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Merzifon Asayiş Büro Amirliği
Merzifon Asayiş Büro Amirliği

Amasya'da kaçak alkol satışına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.K. ve M.K.'nın sahte kaçak alkol ürettiği tespit edildi. Ekiplerin şüphelilerin evine düzenlediği operasyon sonrası 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya’da polisin düzenlediği sahte ve kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.


Merzifon ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak alkol satışını önlemeye yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında Merzifon ilçesinde H.K. ve M.K.’nın il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak sahte kaçak alkol üreterek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin tespit edilen ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 550 adet şişelenmiş mükerrer bandrollü kaçak/sahte alkol, 35 adet 0,5 litrelik pet şişede kaçak/sahte alkol ve 30 adet 5 litrelik bidonda kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.K. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.K. ve M.K., bugün çıkarıldığı hakimlik tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklandı.




#Kaçak
#Tutuklama
#Sahte Alkol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları