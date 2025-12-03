Amasya’da kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 tutuklama

Amasya'da kaçak alkol satışına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.K. ve M.K.'nın sahte kaçak alkol ürettiği tespit edildi. Ekiplerin şüphelilerin evine düzenlediği operasyon sonrası 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya’da polisin düzenlediği sahte ve kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Merzifon ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak alkol satışını önlemeye yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında Merzifon ilçesinde H.K. ve M.K.’nın il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak sahte kaçak alkol üreterek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin tespit edilen ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 550 adet şişelenmiş mükerrer bandrollü kaçak/sahte alkol, 35 adet 0,5 litrelik pet şişede kaçak/sahte alkol ve 30 adet 5 litrelik bidonda kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.K. ve M.K., bugün çıkarıldığı hakimlik tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklandı.