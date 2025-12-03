Amasya’da kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 tutuklama

Merzifon ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak alkol satışını önlemeye yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında Merzifon ilçesinde H.K. ve M.K.’nın il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak sahte kaçak alkol üreterek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin tespit edilen ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 550 adet şişelenmiş mükerrer bandrollü kaçak/sahte alkol, 35 adet 0,5 litrelik pet şişede kaçak/sahte alkol ve 30 adet 5 litrelik bidonda kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.K. gözaltına alındı.