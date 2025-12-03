Yeni Şafak
Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin OSGB sorumlu müdürü tutuklandı

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin OSGB sorumlu müdürü tutuklandı

20:313/12/2025, Çarşamba
AA
Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi. Raporda sorumlu tutulan iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi.

Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Fabrika sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.




