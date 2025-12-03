Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin OSGB sorumlu müdürü tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi.

Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.