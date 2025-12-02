Fabrika yangınında ölenlere yönelik hakaret içerikli paylaşıma 2 tutuklama

Kocaeli'de parfüm dolum fabrikasında hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahısların kimliği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 zanlı tutuklandı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.