Fabrika yangınında ölenlere yönelik hakaret içerikli paylaşıma 2 tutuklama

22:452/12/2025, Salı
IHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi

Kocaeli'de parfüm dolum fabrikasında hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahısların kimliği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı.


Mimar Sinan Mahallesi’ndeki parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım’da meydana gelen yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından
"Kocaeli İnfaz Yayın"
isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.



#Hakaret
#Tutuklama
#Paylaşım
