580 gündür aranan şahıs saklandığı evini 'zehir yuvası'na çevirmiş

Arnavutköy'de evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin ekipler tarafından 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, Yeniköy Mahallesi Çakabey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Durusu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüpheli Fırat K.(42)'yi gözaltına aldı.