580 gündür aranan şahıs saklandığı evini 'zehir yuvası'na çevirmiş

22:062/12/2025, Salı
DHA
Arnavutköy'de 580 gündür aranan şüpheli evinde uyuşturucu madde yetiştirirken yakalandı
İstanbul'da evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli Fırat K.'nin 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Arnavutköy'de evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin ekipler tarafından 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.


Olay, Yeniköy Mahallesi Çakabey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Durusu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüpheli Fırat K.(42)'yi gözaltına aldı.


103 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Operasyonun gerçekleştirildiği evde yapılan aramalarda ekipler 103 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirdi.


Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Fırat K.'nin 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.






#Uyuşturucu
#Firari
#Kenevir
