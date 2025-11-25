Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın adresine operasyon operasyon düzenlendi.

Şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda, 2 bin 772 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 5 adet fişek ele geçirildi.