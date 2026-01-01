Mardin’de kar ve tipi altında mahsur kalan çoban kurtarıldı

GAMER Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlık ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, çoban Ağırman ve hayvanlara ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ağırman ve hayvanları güvenli bir şekilde yerleşim yerine tahliye edildi.