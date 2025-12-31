Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Gercüş’te araçlarıyla yolda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı

Gercüş’te araçlarıyla yolda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı

23:2431/12/2025, Çarşamba
G: 1/01/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gercüş’te araçlarıyla yolda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı
Gercüş’te araçlarıyla yolda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı felç etti. Gökçepınar köyü kavşağında araçlarında mahsur kalan 10 işçi, İlçe Özel İdare ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü kavşağında akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının hızla artması ve tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle, içerisinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu araç yolda saplanıp kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan işçilerin yardım çağrısı üzerine Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar savurma araçları ve iş makineleriyle yolu açan ekipler, yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.


Güvenli bölgeye ulaştırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar esaretinden kurtulan 10 tekstil işçisi, kendilerini yalnız bırakmayan ve kısa sürede yardımlarına koşan Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş’a ve sahada özveriyle çalışan İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

#gercüş
#batman
#kar yağışı
#kurtarma operasyonu
#mahsur kalan işçiler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2026? En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında hesaplama netleşiyor