Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

16:5331/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı. Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz." ifadelerine yer verildi.


Videoda, Azerbaycan, Irak'ın kuzeyi, Somali, Libya, KKTC, Van, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Erzurum, Bitlis, Isparta, Konya, Afyonkarahisar ve Bayburt'ta görev yapan Kara Kuvvetleri personeli ile Balıkesir ve Kütahya'da görevli Hava Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajları yer aldı.


TCG Göksu gemisinde, İzmir ve İstanbul'da görev yapan Deniz Kuvvetleri personeli de mesajlarında "Milletimizin yeni yılı kutlu olsun. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.



#Mehmetçik
#MSB
#yeni yıl
#mesaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?