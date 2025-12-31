MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı. Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz." ifadelerine yer verildi.





Videoda, Azerbaycan, Irak'ın kuzeyi, Somali, Libya, KKTC, Van, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Erzurum, Bitlis, Isparta, Konya, Afyonkarahisar ve Bayburt'ta görev yapan Kara Kuvvetleri personeli ile Balıkesir ve Kütahya'da görevli Hava Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajları yer aldı.





TCG Göksu gemisinde, İzmir ve İstanbul'da görev yapan Deniz Kuvvetleri personeli de mesajlarında "Milletimizin yeni yılı kutlu olsun. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.







