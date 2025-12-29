Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB: Van hudut hattında 77,8 kg uyuşturucu ele geçirildi

MSB: Van hudut hattında 77,8 kg uyuşturucu ele geçirildi

12:5029/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Operasyonda ele geçirilenler
Operasyonda ele geçirilenler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı hudut hatlarında arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda Van hudut hattında gerçekleştirilen bir operasyonda 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:


  • "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 77.805 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."



#Milli Savunma Bakanlığı
#Van
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK 2026 bursu ne kadar olacak? Ocak ayında KYK burs ücretlerine zam gelecek mi? KYK lisans, yüksek lisans, doktora ücretleri