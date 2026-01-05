Türk Silahlı Kuvvetlerimiz küresel güvenlikteki ağırlığını daha da artıracaktır

Yaşar Güler





Yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada savaş, çatışma ve istikrarsızlıkların devam ettiği; özellikle savunma ve güvenlik alanında yaşanan değişimlerin yeni güvenlik arayışlarını hızlandırdığı hassas ve bir o kadar da kritik bir süreçten geçiyoruz.

Böylesine kritik bir ortamda Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra eden Bakanlığımız 2025 yılında da;

* Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu, kararlı ve etkin bir savunma politikası izlemeye,

* Balkanlardan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan Afrika’ya kadar uzanan stratejik kuşakta dünya güvenlik mimarisine belirleyici katkılar sunmaya devam etmiştir.

Yüksek donanımı, nitelikli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de asil milletimizin güveninden aldığı güçle;

* Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye,

* Denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası misyonlara katkı sunmaya kadar üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmiştir.

Artan tehdit çeşitliliği ve değişen konjonktürel şartlar; bizlere yalnızca olup biteni izleyen değil, değişime yön veren, öncü ve proaktif bir duruş benimsememizin gerekliliğini bir kez daha göstermektedir.

Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,

* Hazır gücünü koruyan

* Modern ve millî savunma sanayii ürünleriyle operasyonel kabiliyetini artıran

* Tecrübeli personelini güçlü bir eğitim modeliyle destekleyen

* Böylelikle etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyede tutan bir ordu olarak öne çıkmaktadır.

Çok iyi biliyoruz ki; güçlü ve hazırlıklı bir ordu, barışın sigortası olduğu gibi milletinin de güvencesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştiren ülkemiz; yüzde 82’lere ulaşan yerlilik ve millîlik oranı ile kara, deniz ve hava platformlarında ihtiyacımız olan birçok sistemi yerli ve millî imkânlarla tasarlamakta, üretmekte ve ihraç etmektedir.

2026 yılında da Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlama kararlılığını sürdürecek, bölgesel ve küresel güvenlikteki ağırlığını daha da artıracaktır.

“Gücünü sahada, güvenini dünyada daha fazla hissettiren” bir Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.