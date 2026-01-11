AB’den Suriye’ye 620 milyon avro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın cuma günü Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret, üç alanda iki taraf arasında sıkı iş birliğiyle sonuçlandı. AB Komisyonu tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, Suriye’de yeniden imar, erken iyileştirme ve insani yardımlar için kullanılmak üzere 2026 ve 2027 yılları için 620 milyon avroluk finansman sağlanacağı bildirildi. Ayrıca, AB ile Suriye arasında geçiş süreci barışının korunması, Suriye’nin istikrarı ve ulusal çıkarların desteklenmesi ile yatırımların teşvik edilmesi konusunda da uzlaşıya varıldı. Esed rejiminin devrildiği 2024 yılından beri AB’den Suriye’ye yapılan en üst düzey ziyaret sonrası iki AB yetkilisi de Suriye’ye tam destek mesajı verdi.