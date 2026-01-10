SDG’ye operasyona Ankara’dan tam destek

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ev sahipliği yaptığı toplantının ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ÖNCELİKLİ KONU GAZZE

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Fidan, “Bunların başında tabii ki Filistin, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya'yla beraber, İslam İş birliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Endonezya'yla bu konuda muazzam iş birliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik: İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyeti gösterirlerse, gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor” dedi.

YAKIN TAKİP

Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'de cereyan eden olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Fidan, “Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu da vurgulayan Fidan, sözlerini “Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz” şeklinde tamamladı.

MEMNUNİYET VERİCİ

Milli Savunma Bakanı Güler de Suriye’deki gelişmeler hakkında şunları kaydetti: “Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon, tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Asya Pasifik’i görüştüler

Dışişleri ve savunma bakanları ortak toplantısında, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik iş birliği tüm boyutlarıyla ele alındı. Ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında kararlı olunduğunu belirten Fidan, çok taraflı platformlardaki iş birliğini de sürdüreceklerini ifade etti. Fidan, “Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizle ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltmek yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz” dedi. Fidan, Asya Pasifik'teki gelişmeler hakkında bilgi aldıklarını da belirtti: “Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bölgede Endonezya gibi güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi 2 gün önce Malezya Başbakanı'nı (Enver İbrahim) Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu istikrarlı yürüyüşümüz, ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız, Türkiye ve Endonezya'nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik iş birliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ı ziyaret etti. Güler ve beraberindekiler, Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, “Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri” dedi. Konuk Savunma Bakanı Sjamsoeddin de Türkiye ve Endonezya'da yürütecekleri projelerle iki ülke arasındaki savunma iş birliğini yapılacak bir anlaşmasıyla taçlandıracaklarını söyledi.















