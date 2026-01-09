Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

14:109/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani
Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Süre doldu

Şam yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG’ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.





#Hakan Fidan
#Esad Hasan Şeybani
#Dışişleri Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2026: Muş TOKİ konut kura sonuçları listesi SORGULAMA EKRANI