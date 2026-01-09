Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Süre doldu
Şam yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG’ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.
