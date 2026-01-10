Yeni Şafak
Pazarlık masasından seri operasyona: Halep’in kaderini değiştiren gün

Pazarlık masasından seri operasyona: Halep'in kaderini değiştiren gün

10/01/2026, Cumartesi
24 saatte dengeler değişti.
Yeni Şafak yaşananları yerinde Suriye'de takip etti.

Halep’te terör örgütü SDG/PKK’nın işgalindeki mahallelerin seri operasyonlarla temizlenmesi ve kentin terör varlığından tamamen arındırılmasıyla, Suriye özgürleşme yolundaki kritik bir eşiği sadece bir gün içinde geride bıraktı. Peki bunu nasıl başardılar? Yeni Şafak yaşananları yerinde Suriye'de takip etti.



Pazarlık masasından seri operasyona: Halep’in kaderini değiştiren gün
10 Ocak, Cumartesi


#Halep
#Suriye
#terör
