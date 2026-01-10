Pazarlık masasından seri operasyona: Halep’in kaderini değiştiren gün

Halep’te terör örgütü SDG/PKK’nın işgalindeki mahallelerin seri operasyonlarla temizlenmesi ve kentin terör varlığından tamamen arındırılmasıyla, Suriye özgürleşme yolundaki kritik bir eşiği sadece bir gün içinde geride bıraktı. Peki bunu nasıl başardılar? Yeni Şafak yaşananları yerinde Suriye'de takip etti.