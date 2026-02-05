Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Rusya Yeni START'a ilişkin ABD'den karşılık bulmadı: Taraflar artık yükümlülüklere bağlı olmayacak

Rusya Yeni START'a ilişkin ABD'den karşılık bulmadı: Taraflar artık yükümlülüklere bağlı olmayacak

00:135/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Anlaşma taraflarının, artık anlaşma bağlamındaki hiçbir yükümlülüğe bağlı olmadıkları" ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören
"Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START)"
nın süresinin sona ereceğini ve tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağı açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yarın süresi sona erecek Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığı belirtildi.

ABD'nin Yeni START konusundaki yaklaşımının hatalı olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada,
"Anlaşma taraflarının, artık anlaşma bağlamındaki hiçbir yükümlülüğe bağlı olmadıkları ve bir sonraki adımlarını serbestçe seçebilecekleri gerçeğinden hareket ediyoruz."
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik olası ek tehditleri durdurmak için
"kararlı askeri-teknik önlemler"
almaya hazır olduğu belirtildi.

Yeni START Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki Yeni START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de 5 Şubat'ta doluyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.



#ABD
#Rusya
#start
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama