Macaristan Ukraynalı yetkilileri sınır dışı etme kararı aldı: Bir Macar hayatını kaybetti

Macaristan Ukraynalı yetkilileri sınır dışı etme kararı aldı: Bir Macar hayatını kaybetti

19:364/02/2026, Çarşamba
AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan hükümeti, Ukraynalı yetkililerce zorla askere alınması sonucu bir Macarın hayatını kaybetmesi nedeniyle sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

Macaristan, Ukrayna'da zorla askere alınan bir Macarın hayatını kaybetmesinin ardından, zorla askere alım işlemlerine karışan Ukraynalı yetkilileri ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Başbakan Viktor Orban'ın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Orban, birkaç gün önce bir Macar'ın Ukraynalı yetkililerce
"zorla askere alınmasının sonucu olarak hayatını kaybettiğini"
belirtti.
Acılı aileye yardım edeceklerini bildiren Orban,
"Bugün hükümet şu kararı aldı, zorla askere alma işine karışan tüm Ukraynalı yetkililer Macaristan'dan derhal sınır dışı edilecek."
dedi.



