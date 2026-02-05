Yeni Şafak
Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerinin Abu Dabi'deki müzakereleri sürüyor

11:145/02/2026, Perşembe
AA
Görüşmelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağını bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakerelerin yeni turunun ikinci gününde devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Abu Dabi'de 4 Şubat'ta başlayan yeni tur üçlü müzakerelerin bugün de sürdüğünü belirtti.

Dün olduğu gibi önce üçlü toplantıların yapılacağını ifade eden Umerov, müzakere sürecinin daha sonra gruplar formatında devam edeceğini kaydetti.

Umerov, görüşmelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.



#Abu Dabi'deki üçlü müzakereler
#Rusya-Ukrayna savaşı
#dünya
