Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerinin Abu Dabi'deki müzakereleri sürüyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Abu Dabi'de 4 Şubat'ta başlayan yeni tur üçlü müzakerelerin bugün de sürdüğünü belirtti.

Dün olduğu gibi önce üçlü toplantıların yapılacağını ifade eden Umerov, müzakere sürecinin daha sonra gruplar formatında devam edeceğini kaydetti.