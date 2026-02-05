Kanser hastası Filistinli 'hayatta kalma savaşı' veriyor

Dünya genelinde ölümlerin en büyük ikinci nedeni olarak gösterilen kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla her yıl 4 Şubat, Dünya Kanser Günü olarak anılıyor. Eşi ve oğluyla birlikte Gazze Şeridi'nin Cibaliye bölgesindeki bir çadırda yaşayan Lenfoma (lenf kanseri) hastası 26 yaşındaki Merzuk İbrahim Alvan, İsrail ablukasının getirdiği ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail saldırısında ayağından yaralanan Alvan, Gazze dışına tedavi olmayı ümit ediyor.

