Özgür Özel partideki erime için çözüm arayışında: Başkanların istifasına karşı protokol önerisi

Özgür Özel partideki erime için çözüm arayışında: Başkanların istifasına karşı protokol önerisi

12:3918/02/2026, Çarşamba
Genel Merkez’in istifa edebileceği düşünülen isimlere karşı erken önlem teklifleri masada.
Genel Merkez’in istifa edebileceği düşünülen isimlere karşı erken önlem teklifleri masada.

CHP’de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından yeni istifaların önüne geçmek için protokol önerisi gündeme geldi.

Parti yönetimi, yeni istifaların önüne geçmek için bir öneride bulundu. Parti yönetiminden bazı isimler, partideki erimeyi engellemek için belediye başkanlarıyla yazılı protokol imzalanması önerisinde bulundu. Bir süredir parti içerisinde tartışılan öneri, hukuki bir dayanağı olmayacağı ve istifaları engellemeyeceği görüşünün ağır basmasıyla rafa kaldırıldı.



BAŞKANLAR SICAK BAKMIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre söz konusu önerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz hafta ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da gündeme geldiği ancak belediye başkanlarının sıcak bakmadığı öğrenildi. Bazı parti kurmayları ise belediye başkanlarının istifasının normal karşılanması gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, “Siyasette bazı yol ayrılıklarının yaşanması normaldir. İktidara yürürken gidenler gider, kalanlar kalır. Bizler kalanlarla yol yürümeye devam ederiz” görüşünü dile getirdi. Bu arada, il ve ilçe teşkilatlarının belediye başkanları ve meclis üyeleriyle artık daha yakın temas kuracağı, muhtemel sorunları ve şikâyetleri Genel Merkez’e bildireceği ifade ediliyor. Bu şekilde Genel Merkez’in istifa edebileceği düşünülen isimlere karşı erken reaksiyon almasının sağlanacağı belirtiliyor.

SÖZLEŞMEYİ GERİ GETİRECEĞİM

Bu arada partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel “Bu kürsüye Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidar partisinin genel başkanı olarak yeniden çıkacağım ve o gün göreceksiniz Meclis’e getireceğimiz ilk teklif İstanbul Sözleşmesi olacak” dedi.



