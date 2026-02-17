MHP’li Yıldırım’dan Özgür Özel ve Mansur Yavaş iddiası: 'Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol açtı'

Türk Eğitim-Sen’in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Yıldırım, Özel’in siyasette üslup üzerine yaptığı açıklamaları eleştirerek, bu söylemlerin ardında kişisel bir adaylık ajandası olduğunu savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun çeşitli gerekçelerle devre dışı bırakılmaya çalışıldığını öne süren Yıldırım, Özgür Özel’in kendisine "Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol" hazırladığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "siyasette öfke de vardır, hakaret de vardır." ifadesinin, bir siyasetçi olarak kendisini üzdüğünü belirten Yıldırım, "Yarın çıkacak huzurunuza 'bana oy verin, ben Cumhurbaşkanlığına adayım' diyecek. Ve 'hakaret, siyasette vardır.' diyecek. Hakaret hiçbir yerde olmamalı. Siyaset uzlaşma sanatıdır." ifadelerini kullandı.

'ÖNÜNDEKİ TAŞLARI TEMİZLİYOR'

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili 5 farklı soruşturma dosyasının bulunduğunu, bu dosyalarda birinci şüphelinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu öne süren Yıldırım şöyle devam etti:

"Burada Sayın Özgür Özel kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunu açıyor. Önündeki taşları temizliyor. Yargıyla kavga ederek İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyor. Bu ne kadar başarılı oldu, takdir edersiniz. Diploma davasıyla birlikte İmamoğlu'nun adaylığı gitti. Geriye kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Peki Yavaş'ı nasıl kenara iteceksiniz? Özarslan üzerinden Mansur'u kenara iteceksiniz. Adaylık hususunda kendisine Sayın Genel Başkan Özgür Özel, Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol açtı."







