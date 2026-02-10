MHP gereken bedelleri ödemeye hazır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin milli birliği ve toplumsal huzurunun hedef alınması halinde, partisinin her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin milli birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel olursa, buna da gönül rahatlığı içinde hazırdır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı programda konuştu. Bahçeli, Türkiye’nin yalnızca bir toprak parçası değil, güçlü bir tarih, ortak vicdan ve kader birliği olduğunun altını çizdi. “Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bir Türk milleti de vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi Türk milletidir” diyen Bahçeli, Türk milletinin doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük ve muazzam bir aile olduğunu ifade etti.
GELECEK ÜMİDİ CUMHUR’DADIR
Türkiye’nin gelecek vizyonunda Cumhur İttifakı’nın belirleyici rol üstlendiğini dile getiren Bahçeli, “Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’dır. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı barış, huzur, refah, demokrasi ve milli birlik içinde inşa etmek temel hedefimizdir. Terörsüz Türkiye’nin tesis edilmesi bu gayenin taçlanmasıdır” dedi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli dayanışma ile hayata geçeceğini vurgulayan Bahçeli, bu sürecin aynı zamanda “Terörsüz Bölge” hedefine giden yolu açacağını kaydetti.
KARDEŞ KAVGASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Türk milliyet-çiliğinin, vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkesi eşit ve kardeş kabul eden bir anlayış olduğunu vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti: “Türk milliyetçileri aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya ve Türkiye’nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye her zaman olduğu gibi yine kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin milli birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda, bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel olursa, buna da gönül rahatlığı içinde hazırdır Türkiye’nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegâne siyasi irade, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’dır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan jest
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP’nin kuruluşunun 57. yıl dönümü vesilesiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye özel bir tebrik çiçeği gönderdi. Erdoğan’ın, ATO Congresium’da düzenlenen MHP’nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor. Bayrağın etrafında ise MHP’nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.