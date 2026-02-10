MHP gereken bedelleri ödemeye hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı programda konuştu. Bahçeli, Türkiye’nin yalnızca bir toprak parçası değil, güçlü bir tarih, ortak vicdan ve kader birliği olduğunun altını çizdi. “Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bir Türk milleti de vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi Türk milletidir” diyen Bahçeli, Türk milletinin doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük ve muazzam bir aile olduğunu ifade etti.

Türk milliyet-çiliğinin, vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkesi eşit ve kardeş kabul eden bir anlayış olduğunu vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti: “Türk milliyetçileri aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya ve Türkiye’nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye her zaman olduğu gibi yine kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin milli birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda, bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel olursa, buna da gönül rahatlığı içinde hazırdır Türkiye’nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegâne siyasi irade, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’dır.