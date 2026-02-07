Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı

Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı

23:127/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Emekli polis A.Y. tutuklandı
Emekli polis A.Y. tutuklandı

Sakarya'da eşini vurduktan sonra aynı silahla MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı öldüren emekli polis A.Y. polis merkezine giderek teslim oldu. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek ilçe başkanını silahla vurarak öldüren emekli polis, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi’nde dün meydana gelen olayda emekli polis A.Y., MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı (46) ofisinde, eşi Selma Y.’yi de evinde silahla vurarak öldürdü. A.Y., işlediği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#MHP
#Emekli Polis
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?