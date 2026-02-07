Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek ilçe başkanını silahla vurarak öldüren emekli polis, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi’nde dün meydana gelen olayda emekli polis A.Y., MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı (46) ofisinde, eşi Selma Y.’yi de evinde silahla vurarak öldürdü. A.Y., işlediği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.