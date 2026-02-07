İslamabad’da camideki bombalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından olay yerini ziyaret ederek, camideki görevlilerle görüştü. Nakvi, burada basın mensuplarına saldırının ardından başlatılan kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunun tespit edildiğini belirten Nakvi, güvenlik güçlerinin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 4 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. İçişleri Bakanı, yerel saatle 03.00 sıralarındaki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında saldırının baş sorumlusunun da bulunduğunun altını çizdi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polisin ise hayatını kaybettiği, bazı güvenlik güçlerinin de yaralandığı belirtildi.