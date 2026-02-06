Yeni Şafak
BAE ve Ürdün Pakistan'da bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

18:256/02/2026, Cuma
AA
Pakistan'daki İmam Bargah Camisi'ne saldırı
Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın İslamabad şehrindeki İmam Bargah Camisi'ne düzenlenen saldırının kınandığı aktarıldı. Gerçekleşen saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslamabad'da bir camiye düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizmi kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca,
"alçakça"
olarak nitelendirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en içten başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

31 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Fuad Mecali de yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın İslamabad şehrindeki bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mecali, Ürdün'ün Pakistan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve güvenlik ile istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve terör eylemini reddettiğini ifade etti.

Mecali, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en derin taziyelerini iletirken, yaralılara ise acil şifa diledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.



YASAL UYARI

