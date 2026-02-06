Yeni Şafak
Dışişleri'nden Pakistan'daki saldırıya yönelik kınama

17:406/02/2026, Cuma
AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen saldırının en güçlü biçimde kınandığı belirtilerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan’la dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.



