İran Pakistan’daki bombalı saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, İmam Bargah Camisi’nde Cuma namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bekayi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, ülkesinin terörizm karşısındaki ilkesel tutumunu hatırlattı.
Terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine değinen Bekayi, “terörü destekleyen ve mali kaynak sağlayanlarla” etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Pakistan’ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybederken, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtmişti.