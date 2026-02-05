Yeni Şafak
İran bir kez daha ABD'ye rest çekti: Müzakereye kapalı

20:015/02/2026, Perşembe
İran, füze programlarının müzakereye kapalı olduğunu belirtti.
İran, füze programlarının müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Yarın Umman'da yapılacak müzakereler öncesi İran bir kez daha füze programı konusunda ABD'ye rest çekti. İran'ın füze programı ile düşük düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi." denildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

"İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi"

Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.



