Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) tarafından, başkent İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirten yetkililer, bazı yaralıların ise durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Gazeteye konuşan kaynaklar ise ön soruşturma sonucunda şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.