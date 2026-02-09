Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı jest: 57. Yıla özel 57 gül

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı jest: 57. Yıla özel 57 gül

10:519/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’nin 57. kuruluş yıl dönümü için Türk bayraklı kutlama çiçeği gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’nin 57. kuruluş yıl dönümü için Türk bayraklı kutlama çiçeği gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel bir tebrik çiçeği gönderdi. Türk bayrağının renklerini taşıyan aranjman MHP’nin 57. kuruluş yılına özel olarak 57 adet kırmızı gülden hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü vesilesiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye özel bir tebrik çiçeği gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#MHP
#Devlet Bahçeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti büyümeye devam ediyor: İzmir nüfusu 4,5 milyon sınırını geçti