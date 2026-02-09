Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı jest: 57. Yıla özel 57 gül

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel bir tebrik çiçeği gönderdi. Türk bayrağının renklerini taşıyan aranjman MHP’nin 57. kuruluş yılına özel olarak 57 adet kırmızı gülden hazırlandı.
Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.