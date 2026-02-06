Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli '6 Şubat Depremleri Anma ve Toplu Açılış Töreni'nde': 'Devlet-millet dayanışması gösterdik'

15:376/02/2026, Cuma
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. 'Devlet ve millet dayanışmasını gösterdik' diyen Bahçeli, “Hiçbir felaket Türk milletini yolundan çeviremez. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket, hiçbir musibet Türk milletini tarihsel seyrü seferinden geri çevirmemiştir" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Köyünde, bahçesinde, tarlasında evinde iş yerlerin de hayat mücadelesi verenleri hasretle bağrıma basıyorum. Türkiye'nin gücüne bak temasıyla düzenlenen bu anma toplantısında baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu bilmenizi istiyorum.

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik.

Cumhurbaşkanımızın bizzat devreye girmesiyle asrın inşasında Türkiye ayağa kalkmıştır. Devlet acze düştü diyenlerin maskesi düştü.

Suyu bulandırmaya çalışanlar başaramayacak. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yürüyeceğiz.

