MHP lideri Bahçeli '6 Şubat Depremleri Anma ve Toplu Açılış Töreni'nde': 'Devlet-millet dayanışması gösterdik'

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik.