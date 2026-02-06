Asrın felaketinin, Türkiye'yi sarsan derin acının üçüncü yıl dönümü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acıları, hala yakıyor yürekleri. Yaraları sarmak için çalışmalar ise bütün süratiyle devam ediyor.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti: Acısı hala taze Gündem / Politika





53 CAN YAŞAMINI YİTİRDİ

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem oldu. Önce sabah 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde.

11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremlerden 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı vurdu.

MAHALLELER, İLÇELER HATTA ŞEHİRLER YOK OLDU

35 bin 355 binanın yıkıldığı, 17 bin 491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiği ve 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

Mahalleler, ilçeler hatta şehirler yok oldu. 12 bin 119 orta ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan 116 hastanenin 42'si ağır ve orta hasarlı, 94'ü ise az hasarlı olarak belirlendi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İNŞA

Binlerce binanın yerle bir olduğu depremin açtığı yaralar, devlet ve milletin el ele vermesiyle hızla sarıldı. 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkileyen asrın felaketi sonrası 11 il, devletin eşi benzeri görülmemiş ihya seferberliği ile küllerinden doğdu.

Deprem bölgesindeki 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin personel gece gündüz ter döktü. 3 yıl dolmadan 455 bin konut inşa edildi, yaklaşık 2 milyon depremzede güvenli yuvalarına yerleşti.

Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan kadar alan, sil baştan inşa edildi. Tarihi bir hızla tamamlanan inşa seferberliği kapsamında, deprem bölgesindeki ilk temeller 15. günde atıldı.