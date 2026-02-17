MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Meclis'i karıştırmak eşkıyalıktır

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan satır başları:

Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım hasta gönüllerin şifayla dertlilerin devayla borçluların edayla kavuşmasıdır.

"İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür"

İsrail insan hakları ihlaline devam etti. Soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin teyidi.

Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatın barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür.

"Filistinlilere insani erdemler çok görülmektedir"

Gazze’de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Ne hikmetse emzikli bebeklerin, soykırım çarkına sürülen çocukların, toplama kamplarında yavaş yavaş ölüme terk edilen kadınların, yaşlıların, velhasıl suçsuz ve günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamış, yeterince duyarlılık gösterilmemiştir.

Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti en küçük bir nedamet hissine sahip olmaktan şöyle dursun, insan hakları ihlaline, adalet ve hukukun inkârına zorbalıkla devam etmiştir.

Ramazan, denilince akıllara ve gönüllere düşen sabırdır, şefkattir, samimiyettir, cömertliktir, merhamettir, duadır, hoşgörüdür, aç doyurmak ve açıkta kalana el uzatmaktır. Ancak Filistinli kardeşlerimize bu insani ve vicdani erdemler çok görülmekte, tahammüden göz yumulmaktadır.

"Türkiye'nin adımları duyulmaya başlamıştır"

Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır. Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır.

Ankara’dan dünyanın genel tablosuna baktığımızda ümitvar olacağımız, memnuniyet duyacağımız, yüreklerimize su serpecek bir aydınlık, bir arayış ve dört başı mamur bir amaç görülmemektedir. Buna karşılık Türkiye hem bölgesinde hem de küresel arenada istikrar adası gibi sivrilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kesintisiz diplomatik temasları, ihtilafları diyalogla çözme çabaları gerçekten takdir ve tebrike ziyadesiyle layıktır. Masada ve sahada aynı olabilmeyi başaran bir Türkiye ile hepimizin iftihar etmesi esasen manevi bir görevdir. Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır.

Komşu ülkelerin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden savunan ve sahiplenen, barış, huzur ve istikrar özlemlerinin gerçekleşmesi için fincancı katırlarını ürkütmekten kaçınmayan bir Türkiye gerçeği hepimiz adına bir talihtir. Sadece insanımızın saadetine hizmetle kifayet etmeyen, dahası insanlığın selameti ile bölgesel ve küresel istikrar adına gövdesini taşın altına koymayı göze almış bir Türkiye, tarihimizin saklı kalan ülkülerini gururla takip ve temin gayretindedir.

"Konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir"

Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi. Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.

"Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır"

CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil.

Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclisi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası var? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu öfkeniz buna mı? Haddinizi bilin! Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir? Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP’nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu?

Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım. İstanbul’daki tezgâhınız bozuldu, öfkeniz buna mı. Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı. Maskeleriniz düştü, foyanız ortalığa döküldü. Anormal ve stresli bir gerilimin sebebi buna mı dayalı. Tekrar ifade ediyorum, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına leke düşüren müfrit ve müfsit Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum.















































