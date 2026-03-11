İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 570'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1444'e çıktığı kaydedildi.