İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 570'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1444'e çıktığı kaydedildi.

Başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki şiddetli hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 760 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.




