Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 134'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 134'e yükseldi

10/03/2026, Salı
10/03/2026, Salı
AA
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 134'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişinin öldürüldüğü, 1730 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 134'e, yaralı sayısının 171 bin 828'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

