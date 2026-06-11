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THY uçağının kanadı antene çarptı: 267 yolcu tahliye edildi

THY uçağının kanadı antene çarptı: 267 yolcu tahliye edildi

20:3511/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının kanadı, parka giderken antene çarptı, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Uçaktaki 267 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olaya ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Türk Hava Yolları’na (Türk Hava Yolları) ait İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı’nda park pozisyonuna yanaşırken yer radar anten direğine temas etti.

267 yolcu tahliye edildi: Biri hafif yaralı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’ün açıklamasına göre, TK2430 sefer sayılı ve TC-LKD tescilli uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından teknik ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Üstün, yolcuların güvenliğinin sağlandığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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