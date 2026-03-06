İran’da can kaybı bin 332’ye yükseldi

ABD ve İsrail’in 7 gündür saldırılarını sürdürdüğü İran’da can kaybı artıyor. İran Kızılay’ından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı cumartesi gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 332’ye yükseldiği ifade edildi.

İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kolivand, saldırıların ilk gününden bugüne kadar 3 bin 464 sivil binanın hedef alındığını, 3 bin 90’ının konut olduğunu ifade etti. Kolivand saldırılardan 528 ticari ve hizmet merkezinin, 21 hastane veya eczane ile 9 Kızılay tesisinin de hasar gördüğünü aktardı. Kolivand, İsrail’in hedef aldığı noktaların "yoğunlukla yerleşim alanları" olduğunu vurguladı.