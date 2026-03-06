Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi

11:186/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Lübnan'da 96 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Lübnan'da 96 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırılarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Başta başkent Beyrut olmak üzere, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden bombardımanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 123'e, yaralananların sayısının ise 683'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan açıklamada, artan güvenlik riskleri ve yıkım nedeniyle yerinden edilen sivil sayısının büyük bir hızla arttığı belirtildi. Açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 96 bin kişinin ülke genelinde açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.

#lübnan
#ortadoğu
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?