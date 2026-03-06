Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi

İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi

12:116/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. İran'dan fırlatılan füzeler, Gazze kentinin semalarında görüntülendi.

#İran
#ABD
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?