İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. İran'dan fırlatılan füzeler, Gazze kentinin semalarında görüntülendi.
#İran
#ABD
#Saldırı
