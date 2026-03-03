Gazze'de can kaybı 72 bin 116’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 631 kişi hayatını kaybetti, bin 700 kişi yaralandı.