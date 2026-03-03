Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 72 bin 116’ya yükseldi

15:253/03/2026, Salı
IHA
Katil İsrail, ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda hayatını kaybeden 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 116’ya yükseldi.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 631 kişi hayatını kaybetti, bin 700 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 116’ya, yaralı sayısı 171 bin 798’e ulaştı.

#Filistin
#İsrail
#Gazze Şeridi
