Gazze’de can kaybı 72 bin 135’e yükseldi

13:1611/03/2026, Çarşamba
IHA
Katil İsrail’in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı ise 72 bin 135’e, yaralı sayısı 171 bin 830’a ulaştı.
Gazze Şeridi’nde son 24 saatte İsrail saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 135’e yükseldi.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre
İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 650’ye, yaralı sayısı bin 732’ye yükseldi.

#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
