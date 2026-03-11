Gazze’de can kaybı 72 bin 135’e yükseldi

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre

İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 650’ye, yaralı sayısı bin 732’ye yükseldi.