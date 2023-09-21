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Her gün tel tel dökülüyorsa aman dikkat! Saç dökülmesi için hangi doktora gidilir?

Saç dökülmesi, saçların normalden daha hızlı dökülmesini ifade eder. Saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın bir durumdur ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bunun önlemini almak için MHRS’den randevu alıp bir uzman doktora görünmenizde fayda vardır. Peki Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir? Saç dökülmesine hangi doktor bakar?

11:56 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saç dökülmesi için hangi doktora gidilir?

Saç dökülmesi için hangi doktora gidilir?

Saç dökülmesinden endişeleniyorsanız, bir doktora veya dermatoloğa görünmeniz önemlidir. Doktorunuz saç dökülmesinin nedenini teşhis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir.

Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?

Saç dökülmesi genellikle bir cilt sorunu olarak kabul edilir. Bu nedenle, saç dökülmesine en iyi bakabilecek bölüm dermatolojidir. Dermatoloji, cilt, saç ve tırnakların tıbbi tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır.

Saç dökülmesi nedenleri nedir?

Androjenik saç dökülmesi
: Bu, en yaygın saç dökülmesi türüdür ve erkeklerde ve kadınlarda görülür. Androjen hormonlarının saç köklerini etkilemesi sonucu ortaya çıkar.
Telogen effluvium
: Bu, stres, hastalık veya ilaç kullanımı gibi geçici bir durumdur. Saç köklerinin telogen fazına geçmesine neden olur, bu da saçların normalden daha hızlı dökülmesine neden olur.
Alopecia areata
: Bu, bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Saç dökülmesinin dairesel veya oval şekilli alanlarına neden olur.
Trichtillomania
: Bu, saç çekmek için tekrarlayan bir dürtü veya kompulsiyondur. Saç dökülmesinin saç tellerinin kopmasına neden olan düzensiz veya düzensiz alanlarına neden olur.
Saçkıran
: Bu, saç köklerini etkileyen bir mantar enfeksiyonudur. Saç dökülmesinin dairesel veya oval şekilli alanlarına neden olur.
Saç dökülmesi
: Bu, saç köklerini etkileyen bir bakteriyel enfeksiyondur. Saç dökülmesinin dairesel veya oval şekilli alanlarına neden olur.

Saç dökülmesi için hangi tahliller yapılmalı?

Dermatolog, saç dökülmesinin nedenini teşhis etmek için bir dizi test yapabilir. Bu testler şunları içerebilir:

Saç dökülmesinin değerlendirilmesi
: Dermatolog, saç dökülmesinin ne kadar olduğunu ve saç dökülmesinin alanını değerlendirecektir.
Kıl kökü muayenesi
: Dermatolog, saç köklerini mikroskop altında inceleyecektir. Bu, saç dökülmesinin nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.
Kan testleri
: Dermatolog, altta yatan bir tıbbi durumun olup olmadığını belirlemek için kan testleri isteyebilir.

Dermatolog, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak aşağıdaki tedavileri önerebilir

İlaçlar
: Saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak, dermatolog reçeteli ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar, saç dökülmesini azaltmaya veya durdurmaya yardımcı olabilir.
Lazer tedavisi
: Lazer tedavisi, saç dökülmesini tedavi etmek için kullanılan bir başka yöntemdir. Lazer tedavisi, saç köklerini uyararak saç büyümesini teşvik eder.
Saç ekimi
: Saç dökülmesi çok şiddetliyse, saç ekimi bir seçenek olabilir. Saç ekimi, saç köklerini daha az dökülen bir bölgeden daha fazla dökülen bir bölgeye nakletme işlemidir.

Saç dökülmesinden korunmak için neler yapılır?

Saç dökülmesinden korunmanın birkaç yolu vardır. Bunlar şunları içerir:

  1. Saçınızı nazikçe yıkayın ve kurulayın.
  2. Saçınızı aşırı ısıdan koruyun.
  3. Saçınızın sağlığını desteklemek için sağlıklı bir diyet yapın.
  4. Stresi yönetmenize yardımcı olacak sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapın.

Cildiye saç Dökülmesine bakar mı?

Saç dökülmesi yaşandığı takdirde dermatoloji uzmanlarına muayene olmak gerekmektedir. Kamu ve özel hastanelerin yanında dermatoloji uzmanlarının kendi özel muayeneleri de bulunmaktadır. Bu noktada devlet hastanelerinden hizmet almak isterseniz Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) bölümüne randevu almanız gerekir.

Dahiliye saç Dökülmesine bakar mı?

Saç dökülmesinden muzdaripseniz Cildiye doktoruna gitmelisiniz. Ayrıca Dahiliye doktoruna da gidip kan testi, D vitamini, B12 vitamini gibi testleri mutlaka yaptırmalısınız.



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