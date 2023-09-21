Saç dökülmesi için hangi doktora gidilir?
Saç dökülmesinden endişeleniyorsanız, bir doktora veya dermatoloğa görünmeniz önemlidir. Doktorunuz saç dökülmesinin nedenini teşhis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir.
Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?
Saç dökülmesi genellikle bir cilt sorunu olarak kabul edilir. Bu nedenle, saç dökülmesine en iyi bakabilecek bölüm dermatolojidir. Dermatoloji, cilt, saç ve tırnakların tıbbi tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır.
Saç dökülmesi nedenleri nedir?
Saç dökülmesi için hangi tahliller yapılmalı?
Dermatolog, saç dökülmesinin nedenini teşhis etmek için bir dizi test yapabilir. Bu testler şunları içerebilir:
Dermatolog, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak aşağıdaki tedavileri önerebilir
Saç dökülmesinden korunmak için neler yapılır?
Saç dökülmesinden korunmanın birkaç yolu vardır. Bunlar şunları içerir:
- Saçınızı nazikçe yıkayın ve kurulayın.
- Saçınızı aşırı ısıdan koruyun.
- Saçınızın sağlığını desteklemek için sağlıklı bir diyet yapın.
- Stresi yönetmenize yardımcı olacak sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapın.
Cildiye saç Dökülmesine bakar mı?
Saç dökülmesi yaşandığı takdirde dermatoloji uzmanlarına muayene olmak gerekmektedir. Kamu ve özel hastanelerin yanında dermatoloji uzmanlarının kendi özel muayeneleri de bulunmaktadır. Bu noktada devlet hastanelerinden hizmet almak isterseniz Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) bölümüne randevu almanız gerekir.
Dahiliye saç Dökülmesine bakar mı?
Saç dökülmesinden muzdaripseniz Cildiye doktoruna gitmelisiniz. Ayrıca Dahiliye doktoruna da gidip kan testi, D vitamini, B12 vitamini gibi testleri mutlaka yaptırmalısınız.