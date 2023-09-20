Gastroenteroloji
Gastroenteroloji, iç hastalıkları uzmanlığının bir yan dalıdır. Gastroenteroloji uzmanı, "gastroenterolog" olarak adlandırılır. Gastroenterologlar, sindirim sistemi hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.
Gastroenteroloji bölümü nedir?
Gastroenteroloji bölümü; karaciğer, safra kesesi ve yolları, sindirim sistemi organlarıyla alakalı hastalıkların ve bu organların sağlığını inceleyen tıp bölümüdür. Tıptaki bilimler, vücudu bölümlere ayırıp türlü uzmanlık alanlarını belirlemiştir. Bu uzmanlık alanları içerisinde ise gastroenteroloji yer almaktadır. Gastroenteroloji, insan bedeninin en önemli sistemlerinden birisi olan sindirim sistemi üzerinde uzmanlık yapılan bir tıp bölümüdür.
Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?
Gastroenterolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:
Gastroenteroloji bölümü hangi tedavileri uygular?
Gastroenterologlar, sindirim sistemi hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:
Gastrointestinal sistem sağlığı, genel sağlığımız için çok önemlidir. Sindirim sistemimiz, besinlerin sindirilmesi, emilmesi ve vücuttan atılmasından sorumludur. Sindirim sistemimizle ilgili sorun yaşamamak için sağlıklı beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve sigarayı bırakmalıyız.