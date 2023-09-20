Nefroloji, böbreklerin sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Böbreklerin yapısı, işlevleri ve bunlarla ilişkili tüm durumları değerlendiren, bu durumlara dair tüm hastalıklara bakan, tanı ve tedavisini kapsayan bilim dalıdır. Nefroloji bölümü randevu almayı düşünenler için "Nefroloji neye bakar? Nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?" sorularının yanıtını derledik.