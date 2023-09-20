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Gastroenteroloji bölümü nedir, hangi hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji, sindirim sistemi ile ilgili hastalıklarla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Sindirim sistemi, ağızdan anüse kadar uzanan ve besinlerin sindirilmesi, emilmesi ve vücuttan atılmasından sorumlu olan organ ve yapıları içerir. Gastroenteroloji neye bakar? Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bu soruların yanıtı...

12:25 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, iç hastalıkları uzmanlığının bir yan dalıdır. Gastroenteroloji uzmanı, "gastroenterolog" olarak adlandırılır. Gastroenterologlar, sindirim sistemi hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

Gastroenteroloji bölümü nedir?

Gastroenteroloji bölümü; karaciğer, safra kesesi ve yolları, sindirim sistemi organlarıyla alakalı hastalıkların ve bu organların sağlığını inceleyen tıp bölümüdür. Tıptaki bilimler, vücudu bölümlere ayırıp türlü uzmanlık alanlarını belirlemiştir. Bu uzmanlık alanları içerisinde ise gastroenteroloji yer almaktadır. Gastroenteroloji, insan bedeninin en önemli sistemlerinden birisi olan sindirim sistemi üzerinde uzmanlık yapılan bir tıp bölümüdür.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

Gastroenterolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

Mide ve bağırsak hastalıkları:
Mide ülseri, gastrit, reflü, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, divertikülit, kabızlık, ishal, gaz ve şişkinlik gibi hastalıklardır.
Karaciğer hastalıkları:
Hepatit, siroz, karaciğer kanseri gibi hastalıklardır.
Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
: Safra kesesi taşı, safra yolu iltihabı, safra yolu kanseri gibi hastalıklardır.
Pankreas hastalıkları:
Pankreas iltihabı, pankreas kanseri gibi hastalıklardır.
Alerjik ve enfeksiyöz hastalıklar:
Gıda alerjileri, gluten intoleransı, bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıklardır.

Gastroenteroloji bölümü hangi tedavileri uygular?

Gastroenterologlar, sindirim sistemi hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi:
Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır.
Cerrahi
: Bazı sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir.
Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri:
Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, bazı sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilir.

Gastrointestinal sistem sağlığı, genel sağlığımız için çok önemlidir. Sindirim sistemimiz, besinlerin sindirilmesi, emilmesi ve vücuttan atılmasından sorumludur. Sindirim sistemimizle ilgili sorun yaşamamak için sağlıklı beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve sigarayı bırakmalıyız.



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