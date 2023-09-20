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Radyoloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

Radyologlar, bu uzmanlık alanında eğitim almış tıp doktorlarıdır. Radyoloji uzmanları, çeşitli görüntüleme tekniklerini yorumlayarak tanı koyma sürecine katkıda bulunurlar. Bunlar arasında röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), ultrason ve nükleer tıp gibi yöntemler bulunur. Radyoloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Radyoloji bölümünde uygulanan teşhis ve tedavi yöntemlerini içeriğimizde derledik.

14:57 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji, vücuttaki iç yapıların görüntülenmesini sağlayan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Radyoloji uzmanları, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için çeşitli radyolojik görüntüleme teknikleri kullanır.

RADYOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Radyolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

Kanser:
Kemik, karaciğer, akciğer, meme, prostat ve diğer organlarda oluşan kanserler radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.
Kalp ve damar hastalıkları:
Kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı ve diğer kalp ve damar hastalıkları radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.
Kas-iskelet sistemi hastalıkları:
Kırık, çıkık, burkulma, tendon iltihabı ve diğer kas-iskelet sistemi hastalıkları radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.
Sinir sistemi hastalıkları:
Beyin tümörü, beyin kanaması, omurga fıtığı ve diğer sinir sistemi hastalıkları radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.
Gastrointestinal sistem hastalıkları:
Mide ülseri, gastrit, kolon kanseri ve diğer gastrointestinal sistem hastalıkları radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.
Üriner sistem hastalıkları
: Böbrek taşı, böbrek kanseri ve diğer üriner sistem hastalıkları radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilebilir.

RADYOLOJİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Radyolojide kullanılan başlıca görüntüleme teknikleri şunlardır:

Röntgen:
X ışınları kullanılarak vücuttaki iç yapıların görüntülenmesini sağlar.
Ultrason:
Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücuttaki iç yapıların görüntülenmesini sağlar.
Bilgisayarlı tomografi (BT):
X ışınları kullanılarak vücuttaki iç yapıların kesitsel görüntülenmesini sağlar.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG):
Manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanılarak vücuttaki iç yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.
Nükleer tıp:
Radyoaktif maddeler kullanılarak vücuttaki iç yapıların görüntülenmesini sağlar.

Radyoloji, tıpta çok önemli bir rol oynayan bir uzmanlık alanıdır. Radyolojik görüntüleme teknikleri, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir.



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