Radyoloji
Radyoloji, vücuttaki iç yapıların görüntülenmesini sağlayan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Radyoloji uzmanları, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için çeşitli radyolojik görüntüleme teknikleri kullanır.
RADYOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Radyolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:
RADYOLOJİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Radyolojide kullanılan başlıca görüntüleme teknikleri şunlardır:
Radyoloji, tıpta çok önemli bir rol oynayan bir uzmanlık alanıdır. Radyolojik görüntüleme teknikleri, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir.