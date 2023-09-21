Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?
Psikiyatri, karmaşık ve zorlu bir alandır. Psikiyatrik tedavi ile, akıl hastalıkları, zihinsel sağlık sorunları ve diğer ruhsal sağlık sorunları başarıyla tedavi edilebilir. Psikiyatrik tedavi ile, insanların akıl sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Bir kişinin ilk psikiyatrik değerlendirmesi tipik olarak bir vaka öyküsü ve ruhsal durum muayenesi ile başlar.
Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?
Psikiyatri, aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmıştır:
Psikiyatri tedavi yöntemleri neler?
Psikiyatri alanındaki bazı yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:
Aile terapisi: Aile terapisi, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir.