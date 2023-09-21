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Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Psikiyatri, ruhsal durumların teşhisi, korunması ve tedavisine adanmış tıbbi uzmanlık alanıdır. Bunlar ruh hali, davranış, bilişsellik ve algılarla ilgili çeşitli konuları içerir. Peki psikiyatri neye bakar? Psikiyatri nedir? Hangi hastalıklara bakar?

16:29 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Psikiyatri, karmaşık ve zorlu bir alandır. Psikiyatrik tedavi ile, akıl hastalıkları, zihinsel sağlık sorunları ve diğer ruhsal sağlık sorunları başarıyla tedavi edilebilir. Psikiyatrik tedavi ile, insanların akıl sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Bir kişinin ilk psikiyatrik değerlendirmesi tipik olarak bir vaka öyküsü ve ruhsal durum muayenesi ile başlar.

Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Psikiyatri, aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmıştır:

Akıl hastalıkları
: Depresyon, anksiyete, şizofreni, bipolar bozukluk ve kişilik bozuklukları gibi akıl hastalıklarının teşhisi ve tedavisi.
Zihinsel sağlık sorunları
: Stres, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları ve alkol ve madde bağımlılığı gibi zihinsel sağlık sorunlarının teşhisi ve tedavisi.
Bilişsel bozukluklar
: Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve demans gibi bilişsel bozuklukların teşhisi ve tedavisi.
Gelişimsel bozukluklar
: Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme bozuklukları gibi gelişimsel bozuklukların teşhisi ve tedavisi.
Psikiyatri uzmanları
, psikiyatristler ve klinik psikologlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Psikiyatristler, tıp fakültesini bitirdikten sonra, uzmanlık alanı olarak ruh sağlığı ve hastalıklarını seçen hekimlerdir. Klinik psikologlar ise, psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, uzmanlık alanı olarak ruh sağlığı ve hastalıklarını seçen kişilerdir.

Psikiyatri tedavi yöntemleri neler?

Psikiyatri alanındaki bazı yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

İlaç tedavisi
: Depresyon, anksiyete ve şizofreni gibi akıl hastalıklarının tedavisinde ilaç tedavisi yaygın olarak kullanılır.
Psikoterapi
: Psikoterapi, insanların duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikoterapinin en yaygın kullanılan türüdür.
Grup terapisi
: Grup terapisi, insanların benzer sorunları olan diğer kişilerle birlikte tedavi görmelerine olanak tanıyan bir tedavi yöntemidir.

Aile terapisi: Aile terapisi, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir.

#Psikiyatri
#Psikiyatri hastalıkları
#Psikiyatri bölümü
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