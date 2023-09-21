Psikiyatri uzmanları

, psikiyatristler ve klinik psikologlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Psikiyatristler, tıp fakültesini bitirdikten sonra, uzmanlık alanı olarak ruh sağlığı ve hastalıklarını seçen hekimlerdir. Klinik psikologlar ise, psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, uzmanlık alanı olarak ruh sağlığı ve hastalıklarını seçen kişilerdir.