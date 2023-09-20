Erkek ve kadınlarda meydana gelen idrar yolu hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları gibi üreme sorunlarını ele alan üroloji, birçok insan için merak konusu.Hastanelerdeki Üroloji bölümünde idrar yolları ve üreme rahatsızlıkları ile ilgili hastalıklara bakılır. Üroloji nedeni ile erkeklerdeki üreme organlarının yapısı incelenir. Bu hastalıkların iyileşmesi için cerrahi dal ürolojidir.

ÜROLOJİ NEDİR?

İdrar yolları enfeksiyonları, üreme problemleri ve böbrek rahatsızlıkları ile ilgilenen bilim dalına Üroloji denir. Üroloji, kadın ve erkeklerin idrar yolları ve erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıp dalıdır. Üroloji uzmanlarına ürolog denir. Ürologlar, bu sistemlerle ilgili hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

ÜROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Ürolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yollarında bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır.

Böbrek taşları: İdrar yollarında oluşan katı oluşumlardır.

Böbrek kanseri: Böbreklerde oluşan kanser türüdür.

Prostatit: Prostat bezinin iltihaplanmasıdır.

Prostat kanseri: Prostat bezinin kanseridir.

Testis kanseri: Testislerde oluşan kanser türüdür.

İdrar kaçırma: İdrarın istemsiz olarak dışarı akmasıdır.

Erkek infertilitesi : Erkeklerde kısırlıktır.

Penis kanseri: Peniste oluşan kanser türüdür.

ÜROLOJİ BÖLÜMÜNDE UYGULANAN TEDAVİ YÖNLEMLERİ

Ürologlar, bu hastalıkları teşhis etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

Fizik muayene: Ürolog hastayı muayene ederek hastalığın belirtilerini değerlendirir.

Laboratuvar testleri: İdrar ve kan testleri, hastalığın teşhisi için yardımcı olabilir.

Görüntüleme testleri: Ultrason, röntgen, tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri, hastalığın teşhisini ve evresini belirlemeye yardımcı olabilir.

Ürologlar, bu hastalıkları tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi: İdrar yolu enfeksiyonları, prostatit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır.

Cerrahi: Böbrek taşları, prostat kanseri ve bazı diğer hastalıkların tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir.

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri: İdrar kaçırma ve bazı diğer hastalıkların tedavisinde diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir.

Üroloji, erkekler ve kadınlar için önemli bir tıp dalıdır. Üroloji uzmanları, bu sistemlerle ilgili hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için gerekli uzmanlığa sahiptir.

ÜROLOGLARIN GÖREVLERİ

Kadınlarda ve erkeklerde üriner sistemler ile Ürologlar ilgilenir. Bunun yanı sıra Ürologlar erkeklerin üreme sistemlerini incelerler. Vücuttaki böbrekler, üreterler, mesane ve prostat bezi gibi tüm organlar ile Ürologlar ilgilenir. Tüm bu hastalıklar ile ilgili tanı ve tedavi işlemleri için mutlaka Ürologlara gidilmelidir. Hastalıklar ile ilgili belirtiler olduğunda zaman kaybetmeden bir Ürolog'a gidilmesinde fayda var. Sonrasında eğer gerekirse cerrahi müdahaleler de yapılabilir. Aştı yıl tıp eğitimi alan hekimler bunun ardından da beş yıl süren üroloji uzmanlığı eğitimini alırlar. Bu eğitimlerin ardından hastalarına en iyi hizmeti vermek adına göreve de başlarlar.

Günümüzde en çok görülen hastalıklardan bir tanesi de böbrek taşlarıdır. Hem erkeklerde hem de kadınlar da böbrek taşı hastalığı çok sık görünüyor. Özellikle de sağlıksız beslenme ve fazla kilolar nedeniyle böbreklerde taş oluşumu gerçekleşiyor. Böbrekte ani gelişen ağrı nedeni ile bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler ortaya çıktığında ise mutlaka uzman bir Üroloğa gidilmelidir. Yapılacak muayenelerin ardından tedavi şekli belirlenir. Kadınlarda ve erkeklerde hastalığın durumuna göre tedavi süresi ve tedavi cinsi değişebilir. Buna göre muayene de yapılır.

Üroloji bölümünde idrar yolları ve mesane ile ilgili hastalıklara bakılır. Özellikle erkeklerde sperm kesesi, böbrek taşları ve Addison hastalığına bakan Üroloji bölümüne kadınlar çoğunlukla böbrek taşı hastalığı yaşadıkları için giderler. Hastalık belirtilerine bakılarak Ürolojiye gidilmesi gerekir.







