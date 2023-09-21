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Perinatoloji Nedir? Perinatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Perinatoloji, anne ve bebeğin sağlığıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık döneminde anne veya bebekte meydana gelebilecek olumsuzlukların erken dönemde taranması, erken tanısı ve tedavisinin planlanmasıdır. Perinatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Perinatoloji bölümünde hangi tedavi yöntemleri uygulanır? İşte bu soruların yanıtları...

13:42 . 21/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Perinatoloji

Perinatoloji

Perinatoloji uzmanları, kadın doğum uzmanlarıdır. Ancak, perinatoloji alanında uzmanlaşmak için en az 3 yıl süre ile yan dal uzmanlık eğitimi almaları gerekir.

PERİNATOLOJİ NEDİR?

Perinatolojinin temel amacı, anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerini geçirmesini sağlamaktır. Bu amaçla, perinatoloji uzmanları aşağıdakileri yaparlar:

PERİNATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

  • Gebelik öncesi risk faktörlerini değerlendirir ve gerekirse gerekli önlemleri alırlar.
  • Gebelik sırasında anne ve bebeğin düzenli olarak takiplerini yaparlar.
  • Doğum sırasında anne ve bebeğin sağlığını yakından takip ederler.
  • Lohusalık döneminde anne ve bebeğin sağlığını takip ederler.

Perinatoloji, anne ve bebeğin sağlığı için önemli bir tıp dalıdır. Perinatoloji uzmanları, anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerini geçirmesini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.

Perinatolojinin ilgilendiği bazı durumlar şunlardır:

  • Yüksek riskli gebelikler
  • Düşük doğum ağırlığı
  • Prematüre doğum
  • Doğumsal anomaliler
  • Gebelik toksemisi
  • Gebelik diyabeti
  • Preeklamps
  • Eklampsi
  • Plasenta previa
  • Plasenta akreta

Perinatoloji uzmanları, bu durumların erken tanısı ve tedavisi için gerekli tanı ve tedavi yöntemlerini uygularlar.



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