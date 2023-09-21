Jinekoloji, kadın bedenine ve üreme sağlığına odaklanan bir tıp dalıdır. Jinekoloji alt branşları; obstetri yani doğum, kadın hastalıkları, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi konulardır. Kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı olan jinekoloji ile ilgilenen ve bu eğitimi almış olan uzman hekimlere de jinekolog denir.

JİNEKOLOJİ BÖLÜMÜ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Jinekoloji, kadın sağlığı için önemli bir tıp dalıdır. Jinekologlar, kadınların sağlıklı bir şekilde üremelerini ve gebe kalmasını sağlamak için çalışırlar. Ayrıca, kadınların üreme sistemi ile ilgili hastalıkların erken tanısı ve tedavisi için de gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.

JİNEKOLOJİ BÖLÜMÜ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Jinekolojinin ilgilendiği bazı konular şunlardır:

Doğum

Menopoz

Adet düzensizlikleri

Vajinal akıntı

Pelvik inflamatuar hastalık (PID)

Endometriozis

Yumurtalık kistleri

Rahim kanseri

Vajina kanseri

Vulvar kanser

Kısırlık

Aile planlaması

Jinekoloji, kadın sağlığı için önemli bir tıp dalıdır. Kadınlar, düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırarak, üreme sistemi ile ilgili olası sağlık sorunlarını erken dönemde tespit edebilir ve tedavi edebilirler.

JİNEKOLOJİ'NİN ALT DALLARI

Jinekolojinin alt dalları şunlardır:

Obstetri: Doğum ve doğum öncesi bakım ile ilgilenir.

Jinekolojik onkoloji: Kadın üreme sistemi kanserleri ile ilgilenir.

Üreme endokrinolojisi: Kadın üreme sistemi hormonları ile ilgilenir.

Üreme tıbbı: Kadınların üreme sağlığını korumak ve gebe kalmalarına yardımcı olmak için kullanılan yöntemler ile ilgilenir.

Üreme biyolojisi: Kadın üreme sisteminin biyolojisi ile ilgilenir.







