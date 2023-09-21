Jinekoloji
Jinekoloji, kadın bedenine ve üreme sağlığına odaklanan bir tıp dalıdır. Jinekoloji alt branşları; obstetri yani doğum, kadın hastalıkları, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi konulardır. Kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı olan jinekoloji ile ilgilenen ve bu eğitimi almış olan uzman hekimlere de jinekolog denir.
JİNEKOLOJİ BÖLÜMÜ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Jinekoloji, kadın sağlığı için önemli bir tıp dalıdır. Jinekologlar, kadınların sağlıklı bir şekilde üremelerini ve gebe kalmasını sağlamak için çalışırlar. Ayrıca, kadınların üreme sistemi ile ilgili hastalıkların erken tanısı ve tedavisi için de gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
JİNEKOLOJİ BÖLÜMÜ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Jinekolojinin ilgilendiği bazı konular şunlardır:
- Doğum
- Menopoz
- Adet düzensizlikleri
- Vajinal akıntı
- Pelvik inflamatuar hastalık (PID)
- Endometriozis
- Yumurtalık kistleri
- Rahim kanseri
- Vajina kanseri
- Vulvar kanser
- Kısırlık
- Aile planlaması
Jinekoloji, kadın sağlığı için önemli bir tıp dalıdır. Kadınlar, düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırarak, üreme sistemi ile ilgili olası sağlık sorunlarını erken dönemde tespit edebilir ve tedavi edebilirler.
JİNEKOLOJİ'NİN ALT DALLARI
Jinekolojinin alt dalları şunlardır: