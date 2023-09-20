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Nefroloji bölümü nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji, böbreklerin sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Böbreklerin yapısı, işlevleri ve bunlarla ilişkili tüm durumları değerlendiren, bu durumlara dair tüm hastalıklara bakan, tanı ve tedavisini kapsayan bilim dalıdır. Nefroloji bölümü randevu almayı düşünenler için "Nefroloji neye bakar? Nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?" sorularının yanıtını derledik.

12:09 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nefroloji

Nefroloji

Nefroloji, böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen ihtisas dalıdır. Bu alanla ilgilenen nefroloji doktorları ise “Nefrolog” olarak adlandırılır. Peki, nefroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Nefroloji doktoru neye, hangi hastalıklara bakar? İşte ayrıntılar...

NEFROLOJİ NEDİR?

Nefroloji, iç hastalıkları uzmanlığının bir yan dalıdır. Nefroloji uzmanı, "nefrolog" olarak adlandırılır. Nefrologlar, böbrek hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

NEFROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Nefrolojinin ilgilendiği hastalıklar şunlardır:

Kronik böbrek hastalığı: Böbreklerin uzun süreli hasar görmesi ve işlevini yitirmesi durumudur.

Akut böbrek yetmezliği: Böbreklerin aniden işlevini yitirmesi durumudur.

İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yollarında bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır.

Böbrek taşları: İdrar yollarında oluşan katı oluşumlardır.

Böbrek kanseri: Böbreklerde oluşan kanser türüdür.

Böbrek fonksiyon bozuklukları: Böbreklerin normal işlevini yerine getirememesi durumudur.

NEFROLOJİDE HANGİ TEDAVİLEİ UYGULANIR?

Nefrologlar, böbrek hastalıklarını tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi:
Böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır.

Diyaliz: Böbreklerin işlevini yerine getirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Böbrek nakli:
Böbrek yetmezliği olan hastalara yeni bir böbrek nakledilmesi işlemidir.
Kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin kontrol edilmesi
: Yüksek kan basıncı ve kolesterol seviyeleri, böbrek hastalıklarına yol açabilir.
Sağlıklı beslenme ve egzersiz:
Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak, böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur.
Sigaranın bırakılması:
Sigara içmek, böbrek sağlığını olumsuz etkiler.

Böbrek sağlığı, genel sağlığımız için çok önemlidir. Böbreklerimiz, kanımızı temizleyerek, vücudumuzda sıvı dengesini sağlayarak ve atık maddeleri vücuttan atarak sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Böbreklerimizde sorun yaşamamak için sağlıklı beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve kan basıncı ve kolesterol seviyelerimizi kontrol ettirmeliyiz.



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Üroloji Nedir? Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?