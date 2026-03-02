Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Yaşlı adamı 'Neden selam almıyorsun' diyerek bacağından bıçakladılar

Yaşlı adamı 'Neden selam almıyorsun' diyerek bacağından bıçakladılar

18:272/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
70 yaşındaki Ali Erhan O. bacağından bıçaklandı
70 yaşındaki Ali Erhan O. bacağından bıçaklandı

Antalya'da park içerisinde oturan Ali Erhan O. ile yoldan geçen iki kişi arasında "neden selam almıyorsun" diyerek tartışma çıktı. Tartışma sırasında bacağından bıçaklanan O. hastaneye kaldırılırken, iki şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

Antalya’da 70 yaşındaki adam,
"Neden selam almadın"
tartışmasında tanımadığı 2 çocuk tarafından bacağından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan 2 şüpheli, Yunus timleri ve özel güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Beach Park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı sahilinde yeşillik alanda oturan Ali Erhan O. (70) ile yoldan geçmekte olan 2 çocuk arasında tartışma çıktı.
"Neden selam almıyorsun"
diyerek Ali Erhan O.’yu bacağından bıçaklayan 2 çocuk hızla olay yerinden kaçarken, yaşlı adamın yardımına özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ali Erhan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli ise, olay yerine birkaç yüz metre mesafede Motorize Yunus Timleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kısa sürede yakalanan A.K. (17) ve E.B. (16) adlı şüphelilerin yapılan üst aramasında suç aleti bıçağa rastlanılmadı. Bıçağı ağaçlık alana attıklarını söyleyen şüphelilerin belirttiği noktada polis ve özel güvenlik görevlileri uzun süre suç aletini aradı. 2 çocuk, daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



"Neden selam almıyorsun" diyerek bıçakladılar


Ali Erhan O.,
"Geçerken ‘Selamünaleyküm dayı’ dediler. Ben de selam verdim ama duymadılar. ‘Neden selam almıyorsun’ deyip küfür etti birisi. Ben de döndüm ’Kim söyledi onu’ dedim. Hiçbir şey söylemedi, ikisi de sustu. ’O zaman sizsiniz’ dedim. Sonra biri gelip bacağımdan bıçakladı"
diyerek polis ekiplerine olayı anlattı.


#Bıçaklanma
#Şüpheli
#Selam
#Tartışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınav takvimi