Muğla'da bir şahıs tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da bir şahıs tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

18:1123/02/2026, الإثنين
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla’nın Milas ilçesinde M.D. (16), tartıştığı ağabeyi Polat Dütrü'yü (17) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Gümüşlük Mahallesi 7’nci Çaltılık Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile ağabeyi Polat Dütrü, kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi Dütrü'yü bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan Dütrü, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dütrü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dütrü, burada kurtarılamadı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


#Muğla
#kavga
#bıçaklama
